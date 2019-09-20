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Факти / Надзвичайні події

Затягнув до квартири і знущався: на Дніпропетровщині чоловік розбещував 12-річну дівчинку

У місті Кам’янське, що у Дніпропетровській області, 53-річний чоловік заманив до квартири та розбестив 12-річну дівчинку.

Затягнув до квартири і знущався: на Дніпропетровщині чоловік розбещував 12-річну дівчинку

У Дніпропетровській області поліція затримала 53-річного жителя Дніпра, який вчинив розпусні дії щодо 12-річної дівчинки.

Про це повідомила мати дитини. Вона розповіла, що якийсь чоловік заманив її доньку до квартири та почав знущатися над нею. А коли дівчинка розплакалась, відпустив її.

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Читайте: У Харкові затримали підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної школярки

Правоохоронці оперативно встановили та затримали зловмисника. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

До речі, у Вінницькому районі за підозрою у зґвалтуванні 12-річної доньки затримали 38-річного батька.

Джерело: Нацполіція

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