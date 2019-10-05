У Харкові Nissan не поступився дорогою швидкій і в’їхав в авто швидкої допомоги. У результаті ДТП травми отримали троє людей.

У Харкові зіткнулися швидка допомога і легковик. 21-річний водій Nissan під час переїзду перехрестя не пропустив швидку, що рухалася з увімкненими проблисковими маячкам.

ДТП сталося 4 жовтня близько 21.20 по вулиці Шевченка.

У результаті аварії постраждали 61-річний водій, 57-річна фельдшер і 43-річна санітар спецавтомобіля. Після надання медичної допомоги всі постраждалі відпущені додому.

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Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 286 КК (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає до 3 років в’язниці і позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.











Швидка перекинулась на бік: у Харкові Nissan спровокував ДТП / 3 фотографии

До речі, 4 жовтня ввечері під час патрулювання на 77 км автодороги Київ-Харків-Довжанський патрульні зупинили водія, у якого у крові було 5,0 проміле алкоголю.