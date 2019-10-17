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Факти / Надзвичайні події

Карантин на Хмельниччині: у школах масово хворіють на менінгіт

В місті Дунаєвці Хмельницької області закрили на карантин всі школи. Близько трьох тисяч дітей зараз не навчається. Так намагаються вберегти учнів від менінгіту.

Карантин на Хмельниччині: у школах масово хворіють на менінгіт

У місті Дунаївці, що на Хмельниччині школами почав ширитися гострий менінгіт, який за попередніми даними привезли з-за кордону.

Лікарі кажуть, що в місті вже захворіло п’ятеро дітей і двоє дорослих.

Якщо хвороба прогресуватиме і надалі, то карантин продовжать.

Наразі у школах проводять масові прибирання, аби знищити залишки інфекції.

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Зараз у Хмельницькій інфекційній лікарні перебуває 12 осіб хворих на менінгіт, з них 11 дітей та один дорослий.

Раніше Факти ICTV писали, як захистити дитину від застуди.

Джерело: Надзвичайні новини

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