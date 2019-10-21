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Літак Air France з 300 пасажирами на борту здійснив екстрену посадку в Токіо

Пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Air France здійснив екстрену посадку в аеропорту Ханеда (Японія).

Air France

Літак Air France здійснив екстрену посадку в аеропорту Ханеда. На його борту знаходилися 300 осіб.

Серед пасажирів були високопоставлені гості, які прибули в Японію на церемонію з нагоди інтронізації нового імператора Нарухіто.

Читайте: Перше відео з місця аварійної посадки Ан-12 під Львовом

Boeing 777 довелося здійснити екстрену посадку через технічні проблеми. У процесі посадки у літака впав тиск в шинах шасі.

Нагадаємо, 4 жовтня Ан-12 здійснив аварійну посадку біля аеропорту Львова.

Джерело: Kyodo

Фото: Dreamstime

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