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Факти / Надзвичайні події

За 50 м від будинку: на Харківщині 5-річного хлопчика знайшли мертвим в озері

У селі Басове Золочівського району Харківської області в озері потонув 5-річний хлопчик.

За 50 м від будинку: на Харківщині 5-річного хлопчика знайшли мертвим в озері

У селі Басове, що на Харківщині, 5-річний хлопчик потонув у ставку.

Поки мама знаходилася у будинку з новонародженою дитиною, її старший син грав у дворі. Близько 11.30 жінка помітила відсутність хлопчика і забила тривогу.

Вона повідомила чоловікові про зникнення сина, і той разом з братом пішов на пошуки дитини. Чоловіки знайшоли тіло хлопчика без ознак життя в ставку, який знаходиться за 50 метрах від їхнього будинку.

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Сім’я загиблого характеризується позитивно, на обліку у поліції не перебуває.

Встановлюються всі обставини трагедії.

За 50 м від будинку: на Харківщині 5-річного хлопчика знайшли мертвим в озері / 2 фотографии

До речі, у Тернопільській області у річці Дністер втопився 10-річний хлопчик.

Джерело: Нацполіція

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