У селі Басове Золочівського району Харківської області в озері потонув 5-річний хлопчик.
У селі Басове, що на Харківщині, 5-річний хлопчик потонув у ставку.
Поки мама знаходилася у будинку з новонародженою дитиною, її старший син грав у дворі. Близько 11.30 жінка помітила відсутність хлопчика і забила тривогу.
Вона повідомила чоловікові про зникнення сина, і той разом з братом пішов на пошуки дитини. Чоловіки знайшоли тіло хлопчика без ознак життя в ставку, який знаходиться за 50 метрах від їхнього будинку.
Читайте: У Харкові 1-річний хлопчик потонув у ванні
Сім’я загиблого характеризується позитивно, на обліку у поліції не перебуває.
Встановлюються всі обставини трагедії.
За 50 м від будинку: на Харківщині 5-річного хлопчика знайшли мертвим в озері / 2 фотографии
До речі, у Тернопільській області у річці Дністер втопився 10-річний хлопчик.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+