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Факти / Надзвичайні події

Застав за сексом із гостем: у Харкові ревнивець зв’язав і побив жінку

У Харкові пиятика закінчилася жорстоким побиттям жінки через ревнощі.

Застав за сексом із гостем: у Харкові ревнивець зв’язав і побив жінку

У Харкові ревнивий чоловік до реанімації побив свою співмешканку, коли застукав її у ванній кімнаті зі своїм гостем.

Розпочалося все з того, що парочка приймала 23-річного хлопця. У розпал вечірки чоловіки вирішили вискочити у магазин за черговою порцією. Та дорогою молодику раптово закортіло у туалет.

Товариш довго не з’являвся і чоловік вирушив за горілкою сам. А коли повернувся, застукав свою кохану за сексом з іншим.

Поки коханець у чому мати народила голосив на вулиці, благаючи про допомогу, жінка розплачувалася за двох.

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Поліція, яка прибула на місце, знайшла жінку скривавленою, непритомною та повністю голою. На додачу – у нещасної ще й були зв’язані клейкою стрічкою ноги.

Їй було завдано кілька ударів сковородою по голові, в результаті чого вона отримала важку черепно-мозкову травму з втратою свідомості. І були нанесені кілька ножових поранень у тулуб і кінцівки, розповіли лікарі.

Деталі у сюжеті Надзвичайних новин.

Нагадаємо, у Києві чоловік зі спільником забили до смерті успішну екс-дружину заради грошей.

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