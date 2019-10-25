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Факти / Надзвичайні події

У Києві на Троєщині прогримів вибух

У Києві на Троєщині на території ринку Радосинь прогримів вибух. Внаслідок події ніхто не постраждав.

У Києві на Троєщині прогримів вибух

У Києві на Троєщині прогримів вибух на ринку Радосинь у проході між МАФами.

За словами правоохоронців, чоловік зайшов на територію ринку і кинув вибухівку.

Читайте: На Івано-Франківщині вибухнула граната – є загиблі

Попередньо, це була граната. Внаслідок події ніхто не постраждав.

У Києві на Троєщині прогримів вибух / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що вночі 22 жовтня у центрі Києва на вулиці Пушкінській стався вибух, в результаті якого загинули двоє чоловіків.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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