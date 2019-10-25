Під час стрілянини у Харкові 25 жовтня було вбито Володимира Бороха – свідка у справі про розстріл депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

У п’ятницю, 25 жовтня, у перестрілці в Шевченківському районі Харкова було вбито Володимира Бороха, який був одним зі свідків у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Начальник управління Нацполіціі Харківської області Валерій Сокуренко назвав перестрілку “бандитськими розборками”.

Що сталося?

26 жовтня близько 12.05 по вулиці Клочківській зловмисники дочекалися двох чоловіків біля супермаркету та відкрили у їхній бік вогонь.

У результаті стрілянини у Харкові один із постраждалих помер, а другого доставили до лікарні. Убитим виявився Володимир Борох, а постраждалим – Георгій Ісаков, колишній заступник глави харківського відділення бійцівського клубу Оплот Євгена Жиліна.

На місці злочину виявили пістолет з глушником, який, за словами поліції, міг належати жертвам нападу.

Поліція оголосила план Перехоплення. Один з них нападників, під час спроби затримання на Південному вокзалі Харкова, підірвався на гранаті.

Читайте: Стрілянина в Харкові потрапила на відео (18+)

Що відомо про вбитого Бороха

У прокуратурі Києва повідомили, що свідчення застреленого Бороха не є ключовими у справі про вбивство Вороненкова. Його затримували у цій справі, але достатніх доказів для оголошення йому підозри у причетності до вбивства екс-депутата Держдуми не було. Відтак, Борох лише мав статус свідка.

Журналістка Ірина Ромалійська розповіла, що Борох – брат цивільної дружини обвинуваченого у вбивстві Вороненкова Олександра Лося.

Що відомо про пораненого Ісакова

Георгій Ісаков був заступником глави харківського відділення бійцівського клубу Оплот Євгена Жиліна, якого 19 вересня 2016 року розстріляли під Москвою.

Сьогоднішній замах на Ісакова став уже другим у біографії чоловіка. 24 листопада 2016 року він отримав серйозне поранення руки та грудної клітини. Двох виконавців замаху та замовника тоді затримали: це були мешканці Донеччини.

У 2018 році Ісакова затримувала СБУ спільно з Альфою за підозрою в зберіганні зброї.

Що відомо про кілерів

Поліція встановила особу кілера. Ним виявився житель міста Горлівка Донецької області, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Після того, як підозрюваний підірвав себе гранатою, поліція припинила оперативний пошук його спільників.