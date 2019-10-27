На автодорозі Житомир-Чернівці в результаті зіткнення легкового автомобіля і вантажівки загинула сім’я.

Аварія сталася поблизу села Солобківці Ярмолинецького району у Хмельницькій області.

В результаті зіткнення загинув 42-річний водій Volkswagen, його 39-річна дружина та 14-річна донька, які були пасажирами авто.

Десятирічний син отримав травми і був доставлений до лікарні. Наразі хлопчика обстежують лікарі. Родина мешкала у Хмельницькому.











Смертельна ДТП на Хмельниччині: загинула сім’я, постраждала дитина / 3 фотографии

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52-річний водій вантажівки поки за медичною допомогою не звертався.

За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Хмельницькому в ДТП загинула 11-річна дівчинка-пішохід.