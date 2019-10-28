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Факти / Надзвичайні події

У Чернігівській області пенсіонерку загриз невідомий звір

У місті Семенівка у Чернігівській області після нападу невідомого звіра померла 70-річна жінка.

Пенсіонерка Бабуся

Напівживу 70-річну жінку у місті Семенівка, що у Чернігівській області знайшли на порозі її будинку місцеві мешканці.

Вона дійшла додому зі страшними травмами, які отримала від нападу невідомого звіра. Пенсіонерку госпіталізували і вона провела у реанімації майже добу, проте лікарям не вдалося її врятувати.

Наразі невідомо, який саме хижак загриз жінку. Місцеві мешканці не можуть повірити, що це були собаки і навіть думають на вовків.

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– П’ятдесят на п’ятдесят. Більше допускають, що бродячий собака. Або вовк. У нас же на території ще й вовки водяться. Є підозра, що це чийсь собака, – розповів дільничний офіцер поліції Сергій Бублик.

А поки правоохоронці встановлюють всі обставини смерті, в місті народилася теорія, що так жорстоко розправитися з пенсіонеркою могли свині.

Факти ICTV також писали про те, що в Черкаській області собака напав на трьох осіб.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Pixabay

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