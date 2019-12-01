У штаті Південна Дакота у США сталася авіакатастрофа, у результаті якої загинули дев’ять осіб.

Неподалік від міста Чемберлен у США розбився одномоторний турбогвинтовий літак Pilatus PC-1, на борту якого знаходилися 12 осіб.

У результаті авіакатастрофи загинули дев’ять осіб, серед яких двоє дітей і пілот.

Літак прямував до міста Айдахо-Фолс і розбився незадовго після зльоту з місцевого аеропорту.

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Трьох постраждалих у результаті авіакатастрофи доставили в лікарню міста Су-Фолс.

Падіння літака могло статися через сильний вітер, снігопад та загалом складні погодні умови, які спостерігалися у регіоні.

На місце катастрофи вже вирушили співробітники Федеральної авіаційної адміністрації США. Вони мають з’ясувати усі причини, які призвели до аварії літака.

Факти ICTV також писали про те, що служба безпеки аеропорту Бориспіль виявила гранату Ф-1 та запал до неї в одному з багажів на літак рейсу Київ – Хургада.

Джерело: NBC News

Фото: NYOOOZ TV (Скріншот)