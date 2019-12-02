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Факти / Надзвичайні події

На Вінниччині кіт задушив 9-місячну дівчинку

У Липовецькому районі Вінницької області кіт застрибнув у коляску до 9-місячної дитини і задушив її.

кот задушил 9-месячную девочку

У Вінницькій області жінка залишила у дворі коляску зі сплячою 9-місячною донькою. Коли 22-річна мати підійшла до дитини, з коляски вистрибнув кіт.

Дівчинка знаходилась у колясці без ознак життя, а лікарі, які прибули на виклик, констатували смерть.

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За попередньою інформацією, дівчинка померла в результаті удушення.

Тіло направлено на експертизу. За фактом відкрито провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу з відміткою нещасний випадок.

Нагадаємо, в серпні в лікарні Кривого Рогу померла 3-місячна дівчинка. Батьки у всьому звинувачують лікарів.

Джерело: vinbazar

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