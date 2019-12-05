У Києві затримали двох чоловіків, які хотіли викрасти жінку та отримувати її до отримання викупу.
У Києві двоє раніше судимих зловмисників планували викрасти помічницю народного депутата України, щоб вимагати за її звільнення $500 тис.
Злочин зірвала поліція, яка за участю бійців КОРДу затримала викрадачів.
Під час огляду у них вилучили молоток, ніж, два шприци з речовиною, схожою на наркотичну, і бойову гранату.
Хотіли викуп у $500 тис.: у Києві намагалися викрасти помічницю нардепа / 5 фотографий
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Затримані ретельно готувалися до викрадення і планували подальше утримування жертви.
Викрадачам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Київщині чоловік викрав та побив бізнесмена через ревнощі.
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