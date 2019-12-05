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Хотіли викуп у $500 тис.: у Києві намагалися викрасти помічницю нардепа

У Києві затримали двох чоловіків, які хотіли викрасти жінку та отримувати її до отримання викупу.

Хотіли викуп у $500 тис.: у Києві намагалися викрасти помічницю нардепа

У Києві двоє раніше судимих зловмисників планували викрасти помічницю народного депутата України, щоб вимагати за її звільнення $500 тис.

Злочин зірвала поліція, яка за участю бійців КОРДу затримала викрадачів.

Під час огляду у них вилучили молоток, ніж, два шприци з речовиною, схожою на наркотичну, і бойову гранату.

Хотіли викуп у $500 тис.: у Києві намагалися викрасти помічницю нардепа / 5 фотографий

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Затримані ретельно готувалися до викрадення і планували подальше утримування жертви.

Викрадачам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині чоловік викрав та побив бізнесмена через ревнощі.

Джерело: Нацполіція

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