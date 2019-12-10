Прикордонники затримали в аеропорту Бориспіль українця, який намагався нелегально перевезти через кордон партію нових телефонів iPhone.

Українець, який прилетів з Дубаю, заховав ґаджети у штанях, закріпивши ременем.

Під одягом 51-річного громадянина України знайшли 26 телефонів iPhone.

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– Понад дозволену кількість смартфонів у порушника вилучено. За попередніми оцінками, невдала спроба доставки девайсів коштувала мандрівникові близько ‎$30 тис., – повідомляє Держприкордонслужба.







Українець віз з Дубаю у штанях 26 айфонів / 2 фотографии

Нагадаємо, у Польщі затримали двох українців, які нелегально ввезли бурштин.

Фото: ДПСУ