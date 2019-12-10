PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Українець віз з Дубаю у штанях 26 айфонів

Прикордонники затримали в аеропорту Бориспіль українця, який намагався нелегально перевезти через кордон партію нових телефонів iPhone.

Українець віз з Дубаю у штанях 26 айфонів

Українець, який прилетів з Дубаю, заховав ґаджети у штанях, закріпивши ременем.

Під одягом 51-річного громадянина України знайшли 26 телефонів iPhone.

Читайте: “Винахідники” мотодельтапланом переправляли сигарети в Румунію

– Понад дозволену кількість смартфонів у порушника вилучено. За попередніми оцінками, невдала спроба доставки девайсів коштувала мандрівникові близько ‎$30 тис., – повідомляє Держприкордонслужба.

  • Українець віз з Дубаю у штанях 26 айфонів
  • Українець віз з Дубаю у штанях 26 айфонів
  • Українець віз з Дубаю у штанях 26 айфонів
  • Українець віз з Дубаю у штанях 26 айфонів
Українець віз з Дубаю у штанях 26 айфонів / 2 фотографии

Нагадаємо, у Польщі затримали двох українців, які нелегально ввезли бурштин.

Фото: ДПСУ

Джерело: Держприкордонслужба

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Поліція аеропорту Бориспіль вилучила гранату в пасажира
Поліція аеропорту Бориспіль вилучила гранату в пасажира
альперин
Альперін сам прийде на допит до САП – адвокат
Вадим Альперін
Розшук Вадима Альперіна: що відомо про “хрещеного батька української контрабанди”
альперин
Зеленський обіцяє цінний подарунок за затримання Альперіна
Стрілянина на кордоні
Стрілянина на кордоні: під час спроби втечі поранено трьох контрабандистів
Замість WhatsApp або Telegram: Дубілет пояснив ідею заміни спецзв’язку в Кабміні
Замість WhatsApp або Telegram: Дубілет пояснив ідею заміни спецзв’язку в Кабміні
Дубілет пропонує замінити стаціонарні телефони у Кабміні на додаток
Дубілет пропонує замінити стаціонарні телефони у Кабміні на додаток
Таксофони йдуть у минуле! Коли з’явилися та як виглядали перші вуличні телефони
Таксофони йдуть у минуле! Коли з’явилися та як виглядали перші вуличні телефони
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка