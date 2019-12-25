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На Одещині побили жінку-військову на території частини

Справу щодо побиття жінки-військовослужбовця на Одещині особисто контролює міністр оборони.

На Одещині побили жінку-військову на території частини

На Одещині на території однієї з військових частин невідомі побили жінку-військовослужбовця.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр оборони України Андрій Загороднюк.

– Щойно мені стало відомо про факт побиття жінки-військовослужбовця в одній із військових частин в Одеській області, – написав він.

За словами міністра, у ситуації вже розбирається його заступник Іван Руснак, який перебуває з робочим візитом в Одесі.

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Також розслідування розпочала військова служба правопорядку. Справу, яку взяв під особистий контроль Загороднюк, передадуть до військової прокуратури.

Нагадаємо, у Львові двоє місцевих мешканців побили працівника районного військового комісаріату, коли той приніс повістку їхньому сусідові.

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