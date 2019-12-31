Пірати напали на грецький танкер, серед викрадених членів екіпажу – українець

Біля берегів Камеруну пірати напали на грецький танкер Happy Lady, викрадені вісім з 28 членів екіпажу.
Вранці 31 грудня озброєні люди напали на танкер Happy Lady під прапором Греції, що стояв на якорі біля берегів Камеруну.
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За даними міністерства торгового флоту країни, викрадені вісім членів екіпажу, серед них – п’ятеро громадян Греції, два філіппінці та українець.
Також відомо, що внаслідок нападу поранений один із членів екіпажу.
Нагадамо, у серпні біля берегів Камеруну пірати напали на два торговельних судна та викрали українського моряка.
Фото: static.vesselfinder.net
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