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Факти / Надзвичайні події

Пірати напали на грецький танкер, серед викрадених членів екіпажу – українець

Біля берегів Камеруну пірати напали на грецький танкер Happy Lady, викрадені вісім з 28 членів екіпажу.

танкер Happy Lady

Вранці 31 грудня озброєні люди напали на танкер Happy Lady під прапором Греції, що стояв на якорі біля берегів Камеруну.

Читайте: Нігерійські пірати захопили у заручники українців

За даними міністерства торгового флоту країни, викрадені вісім членів екіпажу, серед них – п’ятеро громадян Греції, два філіппінці та українець.

Також відомо, що внаслідок нападу поранений один із членів екіпажу.

Нагадамо, у серпні біля берегів Камеруну пірати напали на два торговельних судна та викрали українського моряка.

Фото: static.vesselfinder.net

Джерело: Bloomberg

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