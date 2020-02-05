PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Туреччині розбився літак: відео з місця аварії

У Туреччині розбився літак після посадки. Лайнер авіакомпанії Pegasus викотився за межі злітно-посадкової смуги і врізався в огорожу.

Аварія сталася в аеропорту імені Сабіхі Гекчен в Стамбулі.

У мережі з’явилося відео з місця аварії. На ньому видно, що літак розвалився на дві частини.

Читайте: В Афганістані розбився пасажирський літак Ariana Afghan

В результаті аварії попередньо жертв немає, але в лікарні потрапили 52 пасажири.

На місці аварії літака Pegasus йде пошуково-рятувальна операція.

Нагадаємо, в аеропорту імені Сабіхі Гекчен в Стамбулі пасажирський літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і врізався в огорожу. Після зіткнення з парканом літак загорівся і розвалився.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка