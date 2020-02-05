У Туреччині розбився літак: відео з місця аварії

У Туреччині розбився літак після посадки. Лайнер авіакомпанії Pegasus викотився за межі злітно-посадкової смуги і врізався в огорожу.
Аварія сталася в аеропорту імені Сабіхі Гекчен в Стамбулі.
У мережі з’явилося відео з місця аварії. На ньому видно, що літак розвалився на дві частини.
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В результаті аварії попередньо жертв немає, але в лікарні потрапили 52 пасажири.
На місці аварії літака Pegasus йде пошуково-рятувальна операція.
Нагадаємо, в аеропорту імені Сабіхі Гекчен в Стамбулі пасажирський літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і врізався в огорожу. Після зіткнення з парканом літак загорівся і розвалився.
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