Розлучилася з хлопцем: на Житомирщині школярка кинулася під потяг

У селі на Житомирщині десятикласниця Юля кинулася під пасажирський потяг. Від отриманих травм дівчина померла на місці.

За словами родичів, школярка вибігла з будинку близько 18.00. Через півгодини, коли Юля не повернулася, почалися пошуки. Дівчина не відповідала на дзвінки.

Тіло знайшли через кілька годин на залізниці в п’яти кілометрах від будинку.

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У поліції зазначають, що дівчина вчинила самогубство. Незадовго до трагедії вона відправила СМС своїй подрузі про те, що вона не бачить сенсу життя без свого коханого, з яким нещодавно розлучилася. Подруга не надала значення цьому повідомленню і нікому нічого не сказала.

25-річного Романа, молодого чоловіка Юлі, в селі характеризують, як хорошого хлопця, який заробляв гроші ремонтом машин.

Поліція проводить експертизи і якщо версія про самогубство підтвердиться-справу закриють.

Раніше в Донецькому технічному університеті, який зараз знаходиться в Покровську, 21-річна студентка Тетяна Гаврик вистрибнула восьмого поверху гуртожитку. Коли приїхали медики, дівчина була ще жива, але лікарям не вдалося її врятувати.