Різали пляшкою і підпалили тіло: у Харкові затримали убивць молодої жінки

У Харкові затримали двох раніше судимих місцевих чоловіків, які жорстоко вбили 25-річну жінку, щоб заволодіти її майном.

Зловмисники 29 лютого після розпиття алкоголю запросили свою жертву, яку вони знали раніше, нібито на прогулянку берегом річки.

Там вони завдали жінці різаних ран шиї та голови розбитою пляшкою. Після цього чоловіки сховали тіло у бетонній трубі під дамбою та підпалили його.

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Після вони переховувалися, постійно змінюючи своє місце перебування, відключивши мобільні телефони.

Убивцям, які зізналися у скоєнні злочину, загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Запорізькій області затримали чоловіка, який під час конфлікту на сміттєзвалищі зарубав двох жінок і спалив їхні тіла.