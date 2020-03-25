В Одесі мати виштовхнула з вікна 7-річну доньку та стрибнула слідом

В Одесі мати виштовхнула з вікна доньку, а потім і сама вистрибнула. Наразі вони перебувають у лікарні.
Їх госпіталізували з переломами, забоями та іншими тілесними ушкодженнями.
За попередніми даними, мати, яка перебуває на обліку в психіатричній лікарні, виштовхнула дівчинку з вікна квартири, а потім стрибнула слідом.
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Подія кваліфікована за ч.2 ст.15 та п.2 ч.2 ст. 115 КК України (замах на вбивство).
Наразі слідство встановлює осудність жінки та причини події.
Раніше Факти ICTV писали, що у Львові чоловік зарізав матір з дочкою.
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