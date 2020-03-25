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Факти / Надзвичайні події

В Одесі мати виштовхнула з вікна 7-річну доньку та стрибнула слідом

В Одесі мати виштовхнула з вікна доньку, а потім і сама вистрибнула. Наразі вони перебувають у лікарні.

Їх госпіталізували з переломами, забоями та іншими тілесними ушкодженнями.

За попередніми даними, мати, яка перебуває на обліку в психіатричній лікарні, виштовхнула дівчинку з вікна квартири, а потім стрибнула слідом.

Читайте: У Полтаві під гуртожитком знайшли труп молодого інтерна

Подія кваліфікована за ч.2 ст.15 та п.2 ч.2 ст. 115 КК України (замах на вбивство).

Наразі слідство встановлює осудність жінки та причини події.

Раніше Факти ICTV писали, що у Львові чоловік зарізав матір з дочкою.

Джерело: Нацполіція

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