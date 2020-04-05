У центрі пожежі в зоні відчуження ЧАЕС радіація перевищую норму.

Про це заявив в.о. голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов.

– Є погані новини – в центрі пожежі радіація вище норми. Як ви бачите на відео, показники приладу становлять 2,3 при нормі 0,14. Але така ситуація тільки в осередку пожежі, – написав він.

До слова, в ДСНС повідомили, що радіаційний фон зараз знаходиться в межах норми.

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Фірсов додав, що ситуація з ліквідацією пожежі зараз складна.

– Вогонь поширився на Чорнобильську зону 20 гектарів, але в цілому палає понад 100 га.як це зараз часто буває, спочатку хтось підпалив траву, а потім вогонь перекинувся і на дерева, – написав він.

Також він додав, що штраф за таке порушення становить лише 175 грн і закликав народних депутатів на першому ж засіданні парламента істотно підняти суму.

Нагадаємо, станом на 13.30 у зоні відчуження Чорнобильської зони триває гасіння двох осередків лісової пожежі, а саме між селом Володимирівка та селом Жовтневе Котовського лісництва на площі близько 20 га, а також поблизу села Рагівка Котовського лісництва на площі близько 5 га.