Забили битами і підпалили: хто убив закохану пару підлітків під Львовом

Справа про жорстоке вбивство на Львівщині закоханої пари – 17-річного Юрія та 15-річної Анастасії – отримала несподіваний поворот.

Поліція вийшла на ще одного фігуранта.

Нагадаємо, після того, як підлітки залишили записки батькам і зникли безвісти, їхні тіла виявили тільки через два тижні закопаними в лісі.

Юрія та Анастасію по-звірячому забили битами, а їхні понівечені тіла скинули в яму і підпалили старші знайомі.

Практично одразу поліцейські затримали двох нелюдів, які вбили підлітків. У злочині зізналися ще зовсім юні наркоторговці – 19-ти і 20-ти років.

Читайте: У Києві два хлопці побили водія швидкої і пошкодили службове авто

Свідком у справі тоді виступав 17-річний друг загиблих. І вже через місяць допитів, слідчим вдалося дізнатися, що саме цей товариш і виявився третім вбивцею, який нещадно забив молоду пару.

Деталі в сюжеті Надзвичайних новин:

Нагадаємо, у Миколаївської області вбили чоловіка, а тіло закопали у його ж саду.