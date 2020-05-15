У Харкові спецназівець викликав підкріплення, щоб знешкодити іграшковий автомат

У Харкові співробітник спецназу викликав патрульних, щоб знешкодити іграшковий автомат. Інцидент стався 14 травня на Московському проспекті.

Спецназівець помітив іграшку в салоні автомобіля, коли проходив повз і подумав, що це справжня зброя.

– Чоловік у цивільному одязі, який помітив у салоні автомобіля предмет, схожий на зброю, викликав патрульних для перевірки даної інформації. Під час встановлення обставин події з’ясувалося, що зброя, зовні схожа на бойовий автомат, виявилася іграшковою, – йдеться в повідомленні.

Читайте: У Києві чоловік погрожував підірвати гранату в супермаркеті через вимогу одягнути маску

Чоловік, який викликав патрульних, є заступником командира батальйону № 2 полку поліції особливого призначення ГУ НП в Харківській області.

За фактом проходить службове розслідування. У разі доведення провини поліцейського, він буде притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

Нагадаємо, у Волинській області 16-річний підліток пограбував двох дітей, погрожуючи їм іграшковим пістолетом. Підлітком виявився студент професійно-технічного навчального закладу.