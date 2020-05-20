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“Перевірив” пильність прикордонників: на кордоні зі стріляниною затримали порушника

Прикордонникам відділу Лужанка Мукачівського загону на Закарпатті довелося стріляти, щоб затримати 40-річного мешканця Берегівського району. Він намагався незаконно потрапити в Україну.

Українець перебував в Угорщині та планував повернутися додому, щоправда, чомусь не скористався пунктами пропуску.

Чоловік спробував утекти і зупинився лише після попереджувальних пострілів.

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Як розповів порушник кордону під час складання протоколів, він нібито давно мріяв перевірити пильність прикордонників.

Матеріали адмінпровадження скеровано до суду, який і обиратиме правопорушнику вид стягнення.

на кордоні зі стріляниною затримали порушника

Днями на кордоні затримали чоловіка, який за хабар хотів переправити два автобуси іноземців з Росії до України в обхід карантинних обмежень.

Джерело: Держприкордонслужба

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