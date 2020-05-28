Заступника мера Борисполя затримали на хабарі

Прокуратура Київської області затримала заступника міського голови Борисполя та його спільника за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Посадовець вимагав від забудовника хабар у вигляді трьох квартир, обіцяючи натомість не створювати перешкод під час введення будинку в експлуатацію. Щоб приховати цей факт, чиновник залучив посередника.

Їх затримали під час передавання документів, які підтверджують майнові права на одну з квартир.

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– Крім того, під час оформлення затримання посередника, прибув секретар Бориспільської міськради разом з невстановленими особами, які чинили опір працівникам поліції. Врезультаті чого затриманий втік з місця події, однак у подальшому був затриманий правоохоронцями, – йдеться у повідомлення Офісу генпрокурора.

Наразі заступнику міського голови та посереднику готується повідомлення про підозру.

До слова, на днях у Закарпатській області завідувача сектору запобігання корупції Головного управління Державної податкової служби затримали на хабарі.

Чоловік вимагав $2 тис. від власника будівельної фірми за замовчування інформації про приховування реальних доходів від підприємницької діяльності та вказування неправильних сум у декларації.