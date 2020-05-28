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Факти / Україна / Політика

Заступника мера Борисполя викрили на хабарі в три квартири

Прокуратура Київської області затримала заступника міського голови Борисполя та його спільника за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Заступника мера Борисполя затримали на хабарі

Посадовець вимагав від забудовника хабар у вигляді трьох квартир, обіцяючи натомість не створювати перешкод під час введення будинку в експлуатацію. Щоб приховати цей факт, чиновник залучив посередника.

Їх затримали під час передавання документів, які підтверджують майнові права на одну з квартир.

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– Крім того, під час оформлення затримання посередника, прибув секретар Бориспільської міськради разом з невстановленими особами, які чинили опір працівникам поліції.

Врезультаті чого затриманий втік з місця події, однак у подальшому був затриманий правоохоронцями, – йдеться у повідомлення Офісу генпрокурора.

Наразі заступнику міського голови та посереднику готується повідомлення про підозру.

До слова, на днях у Закарпатській області завідувача сектору запобігання корупції Головного управління Державної податкової служби затримали на хабарі.

Чоловік вимагав $2 тис. від власника будівельної фірми за замовчування інформації про приховування реальних доходів від підприємницької діяльності та вказування неправильних сум у декларації.

Джерело: Офіс генпрокурора

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