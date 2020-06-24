Негода в Україні - мешканці Прикарпаття поділилися кадрами повені

Негода в Україні завдала значних збитків західним регіонам країни, зруйнувавши тисячі будинків місцевих мешканців, кілометри доріг та десятки шляхопроводів.

Бурхливі потоки води гірських річок затопили будинки, підвали та двори, а в Укравтодорі розповіли про 110 км вщент розмитих доріг та 90 розбитих мостів.

З учора мешканці Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської області ділилися у мережі жахливими кадрами негоди та її наслідків.

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Так, Галина Дзудзило-Максимів поділилися кадрами затопленого будинку у селі Спас Рожнятівського району Івано-Франківської області.











Кадри з фільму жахів: жителі Прикарпаття діляться фото і відео повені / 3 фотографии

А Оксана Павлюк зняла на відео понівечену дорогу до парку мініатюр у місті Яремче.

Від стихії постраждав і гірськолижний курорт Буковель. Вода пошкодила котеджі.

Нагадують кадри з фільму жахів й відомі туристичні об’єкти, наприклад, водоспад Пробій.

Окрім кадрів негоди та її наслідків, мешканці та користувачі Facebook підіймали у своїх постах актуальні питання. Наприклад, забруднення навколишнього середовища.

А також вирубки лісів у західних регіонах країни.

23 та 24 червня в негода в Україні завдала значних збитків західних регіонам.

Найбільше постраждали Івано-Франківська, Чернівецька та Львівська області.

Стихія забрала життя трьох людей.

24 червня глава уряду Денис Шмигаль та очільники МНС та МВС вивчили території з повітря.

Президент України Володимир Зеленский доручив Кабміну допомогти українцям у подоланні наслідків негоди.