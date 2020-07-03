Бойовики обстріляли садово-житловий квартал Авдіївки на Донеччині.

Знищили два житлових будинки, заявили у штабі ООС.

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Бойовики вели обстріл приватного сектора з 120 мм міномету.











Бойовики обстріляли житлову частину Авдіївки: зруйновані два будинки / 3 фотографии

– Одна з мін потрапила в дачний будинок, розташований в садовому масиві Лісова казка. Будинок спалахнув, і полум’я перекинулося на сусідній, – повідомили в ООС.

В результаті обстрілу ніхто з мирних жителів не постраждав.

Ситуація на Донбасі 3 липня

3 липня на фронті зафіксували 10 бойових зіткнень. По українські позиціях стріляли з мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Бої зафіксували поблизу Луганського, Новоолександрівки, Кам’янки та Невельського.

Один український військовий отримав поранення.