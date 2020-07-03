Бойовики обстріляли житлову частину Авдіївки

Бойовики обстріляли садово-житловий квартал Авдіївки на Донеччині.
Знищили два житлових будинки, заявили у штабі ООС.
Читайте: Кожну бригаду ООС посилять комплексами Javelin
Бойовики вели обстріл приватного сектора з 120 мм міномету.
– Одна з мін потрапила в дачний будинок, розташований в садовому масиві Лісова казка. Будинок спалахнув, і полум’я перекинулося на сусідній, – повідомили в ООС.
В результаті обстрілу ніхто з мирних жителів не постраждав.
Ситуація на Донбасі 3 липня
3 липня на фронті зафіксували 10 бойових зіткнень. По українські позиціях стріляли з мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.
Бої зафіксували поблизу Луганського, Новоолександрівки, Кам’янки та Невельського.
Один український військовий отримав поранення.