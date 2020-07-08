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Факти / Надзвичайні події

Пожежа у Сєвєродонецьку: горить трава у районі Чистого озера

Лісова пожежа на території Новоайдарського району Луганської області, яка почалася 7 липня, докотилася до Сєвєродонецька.  На околицях міста загорілася суха трава у районі Чистого озера.

Начальник відділу комунікації поліції Луганській області Тетяна Погукай також повідомила, що у селищі Борівське вогонь з поля перекинувся на паркан житлового будинку, у селі Метьолкіне горить трава та нежитловий будинок, біля міського сміттєзвалища – ліс.

Окрім того, вогонь перекинувся на селище Смолянинове. Нині проводиться евакуація його мешканців.

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За її словами, поліція перекрила дороги з Сєвєродонецька на Новоайдар та село Пурдовка.

  • Пожежа у Сєвєродонецьку
  • Пожежа у Сєвєродонецьку
  • Пожежа у Сєвєродонецьку
  • Пожежа у Сєвєродонецьку
Пожежа у Сєвєродонецьку: горить трава у районі Чистого озера / 2 фотографии

Внаслідок лісових пожеж у Луганській області згоріли понад 100 будинків – 80 дач садового кооперативу Вовча яма та 30 житлових будинків у селі Смолянинове.

Загинули, за різними даними, п’ять-шість люжей, ще дев’ять постадаждалих  знаходяться в лікарнях.

До гасіння пожеж під Сєвєродонецьком залучили підрозділи ЗСУ, Нацгвардії і додаткові сили ДСНС із чотирьох обоастей – Харківської, Донецької, Дніпропетровської і Полтавської.

Джерело: Тетяна Погукай

Фото: Тетяна Погукай

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