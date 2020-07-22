Геологічна служба США вранці 22 липня повідомила про землетрус магнітудою 7,8 біля узбережжя Аляски.

Підземні поштовхи експерти зафіксували за 98 км на південний схід від Перрівілля (Аляска), епіцент землетрусу знаходився на глибині близько 10 км.

Після нього було ще до 11 поштовхів магнітудою від 3,9 до 6,1.

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Метеоролог Еллісон Чінчар сказала, що землетруси на такій глибині вважаються мілкими, але вони небезпечніші у порівнянні з більш глибокими.

І після останнього існувала загроза цунамі, але потім усі попередження скасували.

Землетруси можуть спровокувати цунамі, якщо вони будуть сильними, дрібними, а не ударними. Землетруси магнітудою від 7,6 до 7,8 потенційно можуть привести до руйнівних цунамі.

Останній потужний землетрус у США був 1 квітня 2020 року.

Геологічна служба США на території штату Айдахо зафіксувала підземні поштовхи магнітудою 6,5.

Епіцентр землетрусу знаходився біля міста Чалліс на глибині 10 км.

На щастя, тоді ніхто не загинув і не постраждав.