Захоплення заручника у Полтаві: чи їде злочинець до Києва і де він може перебувати КАРТА | Новини Полтави

23 липня о 09.05 на вулиці Остапа Вишні у Полтаві біля приміщення адміністративного суду озброєний гранатою зловмисник захопив у заручники працівника карного розшуку.

Це сталося, коли правоохоронці намагалися затримати підозрюваного у викраденні авто.

Після того, як злочинець обміняв утримуваного працівника карного розшуку на полковника поліції Віталія Шияна, він сів у авто, яке на його вимогу надали правоохоронці, та поїхав за межі Полтави.

Злочинцю дали можливість виїхати за межі міста, щоб не допустити загрози для жителів міста, пояснили в поліції.

Станом на 12.40 місцеві ЗМІ писали, що авто зі зловмисником рухається сільськими дорогами Решетилівського району Полтавської області.

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Журналісти висловили припущення, що злочинець рухається у бік Києва. Це спростував глава Полтавської ОДА Олег Синєгубов, однак назвати його місцезнаходження відмовився.

Що відомо про зловмисника, який взяв заручника у Полтаві

Ім’я полтавського зловмисника – Роман Скрипник. Чоловік народився у 1988 році та був декілька разів засуджений за крадіжку, шахрайство та виробництво або зберігання наркотиків.

За словами заступника глави МВС Антона Геращенка, зловмисника спонукало до злочину небажання потрапити надовго за ґрати.