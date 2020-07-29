У Запоріжжі одним ударом в голову був убитий військовий Олег Черевко.

29-річний чоловік приїхав додому на три дні у відпустку. Він служив на Донбасі з 2015 року під позивним Смерть.

Того дня він пішов з дружиною в магазин і залишився чекати її на вулиці. В цей час з супермаркету вийшов чоловік, який чіплявся до жінки і дав їй ляпаса. Олег заступився за дівчину і щось сказав нападнику. Чоловік підійшов і вдарив Олега в голову. Військовий відразу відключився.

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Чотири дні Олег пролежав у комі, а на п’ятий – помер.

За словами поліцейських, особа вбивці була встановлена відразу і чоловіка доставили в поліцію, але суд його відпустив під заставу в 40 тис. грн.

Злочинцеві також 29 років. Він визнав провину, але просив до суду дозволити залишитися під домашнім арештом.

Після смерті Олега його відправили під варту на два місяці. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Побиття військової у Львові

20 липня у Львові роми побила ветерана війни Ірину Командор. Жінка намагалася перешкодити крадіжці з сумки перехожої.

Ірина розповіла, що побачила як ромка на зупинці громадського транспорту хотіла пограбувати жінку, тому відразу втрутилася.

Відразу підбігла вся компанія ромів і вони накинулися на жінку з кулаками, а потім вдарили по голові сумкою з камінням.

Джерело: Олег Сергійович Черевко