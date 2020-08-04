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Факти / Надзвичайні події

Вибух у Лівані: міністр охорони здоров’я назвав причину

У столиці Лівану Бейруті прогримів сильний вибух у порту.

Міністр охорони здоров’я Лівану Хамад Хасан заявив, що вибухнув корабель з піротехнікою.

Також він говорить про велику кількість постраждалих і загиблих після вибуху.

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За його словами, жертвами стали сотні людей. Крім того, в результаті вибуху кілька будинків повністю зруйновано.

Вибух у порту Бейрута

Сильний вибух прогримів  у порту Бейрута у столиці Лівану.

Спершу люди почули невеликий хлопок, а через п’ять хвилин з’явився білий дим. У небо піднявся стовп диму.

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