У Польщі затримали українця за наркоторгівлю

У Польщі затримали групу торговців наркотиками, серед яких один українець і два громадянина Польщі.

У них знайшли понад 2 кг амфетаміну, вартість якого на чорному ринку становить понад €19 тис.

Також під час обшуків на робочих місцях у чоловіків виявили кілька грамів амфетаміну, марихуани, гашишу і кілька таблеток MDMA.

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Один із затриманих поляків тимчасово заарештований, також заарештовано його майно на суму майже €7 тис. Другому громадянину Польщі пред’явлені звинувачення в зберіганні наркотиків.

До громадянину України застосували заставу на суму €1,14 тис. та нагляд поліції.

Наркотики в Україні

У Кривому Розі поліція затримала групу наркодилерів. За місяць зловмисники заробляли близько 1,5 млн грн. Продукцію збували на території міста через інтернет. Правоохоронці встановили, що до злочинної групи входили сім місцевих жителів віком від 20 до 53 років.

Шістьом затриманим вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а одному призначили цілодобовий домашній арешт.

Джерело: Польське радіо