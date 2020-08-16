У грузинському регіоні Імереті 16 серпня стався землетрус магнітудою 3,2.

Про це повідомляє грузинський національний центр сейсмічного моніторингу.

Підземні поштовхи зафіксували о 2.31 за тбіліським часом за 165 км від Тбілісі, за 1 км на схід від міста Ткібулі, поблизу села Мухура.

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Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 11 км. Про потерпілих і руйнування інформація відсутня.

12 серпня у Грузії фіксували підземні поштовхи магнітудою 3,7. Землетрус тоді стався в південно-східній частині країни поблизу міста Ткварчелі.

Землетрус у Грузії

12 липня 2020 року у Грузії зафіксували землетрус магнітудою 4,5 балів.

Підземні поштовхи виявили у регіоні Шида Картлі.

Як повідомили грузинські сейсмологи, гіпоцентр землетрусу знаходився на глибині 10 км.