У Кам’янському Дніпропетровської області чоловік влаштував стрілянину по дітях у дворі житлового багатоквартирного будинку.

У поліції уточнили, що чоловік відкрив вогонь з пневматичної зброї.

Причиною такого вчинку зловмисник назвав галасливу поведінку дітей, які нібито сварилися у нього під вікнами.

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Стрілець, який виявився п’яним, заявив поліцейським, що хотів налякати їх.

В результаті стрілянини в однієї дитини залишився синець.

Стрілка затримали правоохоронці У нього вилучили зброю і кулі, які направлені на експертне дослідження.

Стрілянина в Обухові

У Києві затримали чоловіка, який ввечері 5 серпня біля зупинки громадського транспорту в Обухові влаштував стрілянину і втік на авто синього кольору.

Внаслідок стрілянини поранено 20-річну продавчиню з кіоску.