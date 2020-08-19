У Кам’янському Дніпропетровської області чоловік влаштував стрілянину по дітях у дворі житлового багатоквартирного будинку.
У поліції уточнили, що чоловік відкрив вогонь з пневматичної зброї.
Причиною такого вчинку зловмисник назвав галасливу поведінку дітей, які нібито сварилися у нього під вікнами.
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Стрілець, який виявився п’яним, заявив поліцейським, що хотів налякати їх.
В результаті стрілянини в однієї дитини залишився синець.
Стрілка затримали правоохоронці У нього вилучили зброю і кулі, які направлені на експертне дослідження.
Стрілянина в Обухові
У Києві затримали чоловіка, який ввечері 5 серпня біля зупинки громадського транспорту в Обухові влаштував стрілянину і втік на авто синього кольору.
Внаслідок стрілянини поранено 20-річну продавчиню з кіоску.