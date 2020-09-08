У Запорізькій області шахраї виманили у пенсіонерки більше 30 тис. грн, сказавши, що її донька нібито потрапила в ДТП.

– До Вознесенівського відділення поліції в Запорізькій області звернулась 86-річна пенсіонерка і сказала, що годину тому їй на стаціонарний телефон подзвонив невідомий чоловік та повідомив, що її донька потрапила в ДТП і потрібні гроші, які приїде та забере знайомий, – зазначили у поліції.

Не перевіривши інформацію, жінка передала невідомому близько 33 тис. грн. Лише оговтавшись від хвилювання, пенсіонерка зателефонувала донці і зрозуміла, що її ошукали.

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За фактом шахрайства поліція відкрила кримінальне провадження.

– Зверніть увагу своїх близьких та родичів на необхідність перевіряти будь-які повідомлення від незнайомих людей! Проінформуйте їх про дії шахраїв, націлені на категорію саме літніх громадян! Переконайте не діяти на емоціях! – наголосили в поліції.

Це вже не перший випадок протягом тижня, коли шахраї виманюють гроші у людей таким чином.

У Києві поліцейські затримали шахрая, який представився лікарем та видурив у жінки $5 тис.

Зловмисник зателефонував жінці та повідомив, що її донька потрапила в ДТП і йому необхідні гроші для здійснення операції.