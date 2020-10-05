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Факти / Надзвичайні події

15 ударів ножем: адміністратора магазину у Києві вбили, бо вона впізнала злодія

У Солом’янському районі Києва адміністратора продуктового магазину вбив грабіжник.

Правоохоронці оперативно встановили та затримали підозрюваного у вбивстві.

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Чоловік хотів пограбувати магазин. Він замаскував своє обличчя і, погрожуючи ножем, вимагав у адміністратора закладу віддати виторг.

– Коли 35-річна жінка його впізнала, він вирішив приховати скоєний злочин та почав завдавати удари. За попереднім висновком судово-медичного експерта, підозрюваний наніс загиблій 15 ножових поранень, від яких вона померла на місці, розповів очільник столичної поліції Андрій Крищенко.

Підозрюваному у вбивстві загрожує довічне ув’язнення.

  • Адміністратора магазину у Києві вбили, бо вона впізнала злодія
  • Адміністратора магазину у Києві вбили, бо вона впізнала злодія
  • Адміністратора магазину у Києві вбили, бо вона впізнала злодія
  • Адміністратора магазину у Києві вбили, бо вона впізнала злодія
15 ударів ножем: адміністратора магазину у Києві вбили, бо вона впізнала злодія / 2 фотографии

Вбивство фармацевта в Одесі

В Одесі вночі 23 вересня у цілодобової аптеці зарізали фармацевта.

Від численних ножових ударів дівчина померла на місці.

Закривавлене тіло вранці побачила її колега, коли прийшла на роботу і відкрила двері.

Поліція оперативно встановила особу вбивці – його затримали.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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