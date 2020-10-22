Злочинець звільнив всіх заручників з філії Банку Грузії у місті Зугдіді. Їх здоров’ю і життю нічого не загрожує.
У Міністерстві внутрішніх справ Грузії розповіли, що зловмисникові вдалося втекти з банку трьома заручниками, але пізніше їх звільнили.
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Грузинський Перший канал повідомляв, що загарбник залишив будівлю банку на поліцейській машині.
Злочинець перебуває у бігах, його шукають правоохоронці.
Захоплення заручників у Зугдіді
У Зугдіді (Грузія) озброєний чоловік взяв заручників у банку. Зловмисник був озброєний автоматом і гранатою.
Серед його вимог були $500 тис. готівкою, а також щоб правоохоронці покинули центр міста і дали йому можливість безперешкодно піти.
Слідчі дії тривають.
Джерело: Міністерство внутрішніх справ Грузії