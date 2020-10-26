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Факти / Надзвичайні події

Авто розтрощене вщент: у Хмельницькому водій Daewoo спровокував масштабну ДТП

У Хмельницькому Daewoo не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем ВАЗ 21099 під керуванням жителя смт. Стара Синява.

– Внаслідок цього водій ВАЗу не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з ВАЗ Калина, – розповіли у ГУ НП у Хмельницькій області.

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Після аварії водій залишив своє авто та втік з місця події.

Водії обох ВАЗ отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.

Поки правоохоронці розшукують водія Daewoo.

У Хмельницькому водій Daewoo спровокував масштабну ДТП

ДТП у Києві

24 жовтня відбулася ДТП у центрі Києва.

На Золотих воротах автомобіль Audi збив пішохода і протаранив будівлю.

Пішохід отримав травми, його госпіталізували до лікарні.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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