У Хмельницькому водій Daewoo спровокував масштабну ДТП

У Хмельницькому Daewoo не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем ВАЗ 21099 під керуванням жителя смт. Стара Синява.
– Внаслідок цього водій ВАЗу не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з ВАЗ Калина, – розповіли у ГУ НП у Хмельницькій області.
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Після аварії водій залишив своє авто та втік з місця події.
Водії обох ВАЗ отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.
Поки правоохоронці розшукують водія Daewoo.
ДТП у Києві
24 жовтня відбулася ДТП у центрі Києва.
На Золотих воротах автомобіль Audi збив пішохода і протаранив будівлю.
Пішохід отримав травми, його госпіталізували до лікарні.