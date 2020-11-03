У Чернівецькій області працівники Департаменту карного розшуку затримали зловмисника, який вчиняв крадіжки з проникненням у помешкання, мешканці яких святкували весілля.

Крадій відстежував та обирав помешкання господарів весіль або тих, хто був гостем на банкеті.

– 2 листопада у ході реалізації напрацьованих матеріалів у Чернівецькій області затримано зловмисника, який здійснював кваліфіковані крадіжки з проникненням. Зловмисник до вчинення злочинів готувався “відповідально”. Підшукував будинки у денний час, пересуваючись на автомобілі, та вчиняв злочини у вечірній період часу, користуючись електро-мопедом, – повідомляє Департамент карного розшуку.

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Оперативники затримали чоловіка одразу після вчинення чергового злочину. Під час обшуку було вилучено низку речових доказів, зокрема викрадені цінності, грошові кошти, знаряддя злому.

Наразі працівники правоохоронних органів встановили причетність до вчинення п’яти злочинів лише на території Чернівецької області.

Крадію повідомлено про підозру, зараз вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

Крадіжки в Україні

На Харківщині затримали чоловіка, який підозрюється у вчиненні серії крадіжок з храмів на усій території України.

За даними поліції, 31-річний чоловік скоїв сім злочинів у різних регіонах країни. Зловмисник проникав у храми та викрадав звідти ікони, книги та інші цінні речі. Усе награбоване харків’янин продав через інтернет.

Джерело: Департамент карного розшуку