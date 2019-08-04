У Київській області чоловік облив себе бензином і підпалив. Його вдалося врятувати.
У Київській області в Обухівському районі чоловік через конфлікт з дружиною облив себе бензином і підпалив.
Причиною сварки стало те, що жінка хотіла здати металобрухт. Але пенсіонер вимагав залишити все на подвір’ї і не чіпати, інакше він виллє на себе бензин.
На погрозах чоловік не зупинився. Він обприскав себе та своїх близьких паливом, після чого налякана донька викликала поліцію.
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На Київщині чоловік облив себе бензином і підпалив після сварки з дружиною / 3 фотографии
Чоловік від спілкування з поліцейськими відмовився, дістав запальничку і підпалив себе.
Однак правоохоронцям вдалося врятувати 72-річного пенсіонера і доставити його до лікарні.
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