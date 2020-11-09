Різанина в Кривому Розі: як зловмисник пояснює свій вчинок і чому називає себе Осірісом

Напад чоловіка з ножем на людей у Кривому Розі місцеві жителі характеризують як щось схоже на трилер зі сценами надмірного звірячого насилля.

29-річного зловмисника, від рук якого загинули двоє чоловіків і ще восьмеро людей постраждали, оперативно затримали. Ним виявився місцевий житель Тарас Усенко, який себе називає Осірісом – давньоєгипетським богом потойбіччя. А на питання, де він проживає, відповідає, що у пеклі.

Коли ж чоловіка запитали, з якою метою він перебував на місці злочину, то він відповів, щоб показати людям, що вони теж в пеклі.

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Наразі постраждалі під час нападу перебувають у лікарні. Однак, як з’ясується пізніше, жертвами Усенка мали стати ще 15 людей. Імена знайшли в його так званому зошиті смерті, який поліцейські знайшли у вбивці просто в кишені.

У суді підозрюваний свою особистість не визнає і знову наполягає, що його звати Осіріс, і діяв він за наказом згори.

Водночас ввечері 9 листопада суд обрав запобіжний захід 29-річному Усенку. Його взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Чоловіку загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.