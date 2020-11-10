На Закарпатті від вогнепального поранення помер прикордонник

У Закарпатській області після отримання вогнепального поранення помер прикордонник відділу прикордонної служби Соломоново Чопського загону.
Про подію повідомив військовослужбовець, який ніс службу з охорони українсько-угорського кордону в складі прикордонного наряду.
Він почув постріл і згодом виявив свого колегу (який ніс службу зі штатною зброєю) з вогнепальним пораненням.
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На місце події викликали карету швидкої допомоги і співробітників Нацполіціі. Медики констатували смерть 23-річного військовослужбовця строкової служби.
У Чопський прикордонний загін він прибув на початку листопада після завершення курсу навчання. Встановлюються обставини, які призвели до загибелі військовослужбовця.
Порушення на кордоні
На початку жовтня на пункті пропуску Шегині у 36-річного українця, який повертався з-за кордону, виявили майже 4,7 млн грн (£127 430 стерлінгів) незадекларованої готівки.
Пачки купюр номіналом £10 та £20, загорнуті у фольгу, він перевозив у двох картонних коробках. Під час перевірки документів водій помітно хвилювався, тому прикордонники вирішили спільно з співробітниками митниці поглиблено оглянути салон авто.