12 листопада, близько 9.00 на вулиці Березняківській у Дніпровському районі Києва сміттєвоз на смерть збив пішохода.

На виклик виїхала слідчо-оперативна група поліції Києва з розслідування ДТП, лікарі та патрульні поліцейські.

Попередньо, водій, який був за кермом вантажівки, наїхав на чоловіка, який переходив через дорогу у невстановленому місці.

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Внаслідок наїзду потерпілий отримав травми несумісні з життям.

За фактом порушення ПДР розпочали кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

ДТП у Дніпрі

11 листопада у Дніпрі зіткнулися п’ять іномарок. Внаслідок ДТП загинула одна людина, ще двох травмовано.

За даними рятувальників, які прибули на місце аварії, легковик Infiniti, за кермом якого був 22-річний водій, перетнув перехрестя на заборонений сигнал світлофору та зіткнувся з Honda.