У Дніпровському районі Києва викрили діяльність нелегального казино. Його засновники облаштували гральний заклад у приміщенні ресторану.

Потрапити туди можна було тільки за допомогою телефонного дзвінка. Правоохоронці провели обшуки у будівлі та вилучили покерні столи, а також 19 комп’ютерів для азартних ігор.

Наразі встановлюються особи, причетні до злочину, на вилучене майно накладуть арешт.











Вхід за дзвінком: у ресторані Києва викрили підпільне казино / 3 фотографии

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Кримінальна відповідальність за нелегальний гральний бізнес

У серпні президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про легалізацію грального бізнесу.

Відповідно до документа, заклади, що надають гральні послуги без ліцензії, будуть притягнені до кримінальної відповідальності.

Джерело: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура