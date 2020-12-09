На Львівщині учень розпилив газ на уроці – п’ятеро школярів у лікарні

В одній зі шкіл Червонограду Львівської області близько 13.00 17-річний учень 11-го класу під час уроку розпилив вміст газового балончика у приміщенні класу.

П’ятьох учнів довелося госпіталізувати до місцевої лікарні, медики обстежують їх та уточнюють діагнози.

Окрім того, навчальний процес було зірвано на три години – зі школи евакуювали близько 400 учнів та вчителів.

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Старшокласник у присутності батьків розповів, що розглядав газовий балончик і випадково відламав пластиковий запобіжник, тому й сталося розпилення.

Вирішується правова кваліфікація події.

Рік тому шестеро учнів отруїлися газом, який розпилили в одній зі шкіл Білої Церкви Київської області.

Газовий балончик знаходився у кишені 13-річної школярки. Його купили батьки для самозахисту, тому що дівчинка пізно повертається з уроків.