На Буковині чоловік викрав підприємця та вимагав $150 тис. викупу

Правоохоронці затримали уродженця Вінницької області, який організував викрадення людини та вимагав за його звільнення $150 тис.

Прокуратура Чернівецької області повідомила зловмисникові про підозру за фактом вимагання та викрадення людини.

Правоохоронці провели спецоперацію, під час якої інсценували викрадення потерпілого та доставили його до ангарного приміщення, розташованого на території Герцаївського району Чернівецької області.

Туди власне і прибув замовник, який пересвідчився у здійснені злочину після чого зв’язався з родичами потерпілого для того, щоб отримати викуп.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Вбивство музиканта у Києві

6 грудня правоохоронці затримали двох підозрюваних у вбивстві музиканта Олександра Дерев’янка — Юрія Туманського та Дениса Мамедова. Суд узяв їх під варту на два місяці. За даними слідства, раніше затримані підозрювані під приводом навчання гри на гітарі потрапили до квартири киянина, де побили його та задушили.

Заволодівши документами на три квартири чоловіка, фінансами та коштовностями, підозрювані намагалися приховати тіло. Для цього вони загорнули вбитого у плівку, ковдру й вивезли до одного з гаражних кооперативів на Київщині, де мали намір залити тіло в бетон. Але не встигли, там їх затримали правоохоронці.