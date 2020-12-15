В Одеській області викрили дівчину в умисному вбивстві

о В Одеській області працівники поліції викрили 21-річну мешканку Великомихайлівського району в умисному вбивстві свого співмешканця. Дівчина намагалася обдурити правоохоронців та стверджувала, що потерпілий сам зашкодив собі, та замовчувала свій напад на нього з ножем.

За даними Нацполіції, про смерть 34-річного чоловіка стало відомо від його родичів.

– За прибуття слідчо-оперативної групи на місце події на тілі небіжчика була виявлена колота рана в області серця. Співмешканка чоловіка з порогу заявила, що під час вечері він ненадовго вийшов на вулицю, а до хати повернувся вже з пораненням, від якого невдовзі помер, – повідомляє поліція.

Під час досудового слідства молода дівчина зізналася, що це вона вдарила співмешканця ножем, коли між ними виникла сварка.

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Хотіла приховати: на Одещині 21-річна дівчина вбила співмешканця / 3 фотографии

За даними правоохоронців, обидва були у стані алкогольного сп’яніння. А щоб приховати сліди правопорушення зловмисниця вимила підлогу від крові, а ніж сховала під килим.

Знаряддя злочину було вилучено та направлено на експертизу. 21-річній мешканці Одеської області оголосили підозру в умисному вбивстві за ст.115 КК України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Злочини в Україні

Суд Немирівського району на Вінничині виніс вирок чоловіку, який вбив та пограбував 82-річну пенсіонерку.

У вересні 2019 року підсудний серед ночі прокрався до помешкання бабусі з метою пограбування. Коли жінка почула шум, вирішила чинити опір нахабному грабіжнику.