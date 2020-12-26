Батьки сварилися: в Одесі 6-річну дівчинку, яка втекла з дому, знайшли в маршрутці

Ввечері 26 грудня в Одесі знайшли 6-річну дівчинку, яка напередодні втекла з дому.

Дитину помітили пасажири однієї із маршруток: дівчинка сиділа одна, без супроводу батьків.

У поліції дитина назвала своє ім’я, прізвище та заклад, у якому навчається. Зазначається, що також вона назвала і причину своєї втечі.

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– Дівчинка розповіла, що батьки сварилися і їй це не сподобалося, вона вийшла на вулицю й сіла до автобусу, – йдеться у повідомленні.

Наразі матір дитини уже дізналася про місце знаходження доньки. Поліцейські вгостили дівчинку вечерею та передали працівникам ювенальної превенції.

Чи загрожує покарання батькам дитини, наразі невідомо.

Отруєння школярів на Прикарпатті

Наприкінці листопада на Івано-Франківщині дві учениці п’ятого класу познущалися над однокласниками.

Вони підсипали у газовану воду лікарський засіб для проносу. Через злий жарт дівчаток у лікарні з отруєнням госпіталізували п’ятьох дітей.

Правоохоронці склали протоколи за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) ККУ.

Джерело: Патрульна поліція Одеської області