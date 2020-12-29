В одній з частин Луганської області ще 26 грудня внаслідок необережного поводження зі зброєю був поранений військовослужбовець.

Однак під час перевірки інциденту з’ясувалося, що солдат отримав наскрізні вогнепальні поранення живота і гомілки під час конфлікту з товаришем по службі.

Підозрюваного у замаху на умисне вбивство затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів і без права внесення застави.

Йому інкримінують ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ – Закінчений замах на умисне вбивство.

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Рік тому на Одещині військовослужбовець вистрілив у голову з автоматичної зброї товаришу по службі.

Внаслідок поранення матрос-строковик помер.

Джерело: Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил